Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neubrandenburg (ots)

Am 02.09.2024 gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW im Neubrandenburger Stadtteil Carlshöhe. Die 46-jährige deutsche Radfahrerin überquerte schiebenderweise mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg in der Carlshöher Straße Ecke Wieselweg. Im selben Moment passierte ein Fahrzeug die Straße in Fahrtrichtung Salvador-Allende-Straße, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam. In Folge des Aufpralls stürzte die Radfahrerin zu Boden und das Fahrzeug entfernte sich, ohne zu stoppen, direkt vom Unfallort. Die 46-Jährige wurde aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrzeug. Ersten Angaben nach soll es sich um einen roten PKW, möglicherweise der Marke Mazda, handeln. Weitere Angaben zum Fahrer des Fahrzeugs oder zum Kennzeichen konnten bislang nicht erlangt werden. Das Fahrzeug soll die Carlshöher Straße in Richtung Salvador-Allende-Straße gefahren sein. Es kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass sich an der vorderen Stoßstange Schäden vom Aufprall befinden könnten.

Das Fahrrad wurde mit einem Schloss in der Nähe der Unfallstelle gesichert und vorübergehend abgestellt. Nach Vollendung der ambulanten Maßnahmen im Krankenhaus musste die 46-jährige Dame feststellen, dass ihr Fahrrad sich nicht mehr am Abstellort befindet. Sie vermutete einen Diebstahl und brachte diesen bei der Polizei in Neubrandenburg zur Anzeige.

Am 09.09.2024 wurde das Fahrrad durch die Neubrandenburger Polizei aufgefunden und im Anschluss an die Eigentümerin übergeben.

Die Polizei sucht weiterhin nach dem flüchtigen Fahrzeug. Wer am 02.09.2024 gegen 16:00 Uhr am besagten Ort etwas von dem Unfall oder vom Fahrzeug wahrgenommen hat, meldet sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-55825224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell