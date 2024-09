Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahrrad sucht Eigentümer

Neubrandenburg (ots)

Im Rahmen einer Sachverhaltsabarbeitung am 28.07.2024 stellten die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz ein Fahrrad sicher, welches vermutlich aus einer Diebstahlshandlung stammt. Nach Angaben des Tatverdächtigen entnahm dieser das betroffene Fahrrad ein Tag zuvor aus einem Fahrradständer des Neustrelitzer Bahnhofes.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke SERIOUS - SEROLINE in gutem Zustand. Auffällig sind die Scheibenbremsen am hinteren und vorderen Rad.

Bisher durchgeführte polizeiliche Recherchen zum vermeintlichen Eigentümer des Fahrrads verliefen negativ. Das Fahrrad befindet sich gegenwärtig bei der Kriminalpolizei in Neustrelitz.

Die Polizei bittet nun um Hinweise bezüglich der Herkunft oder des Eigentümers des Fahrrads. Unter folgenden Erreichbarkeiten können sachdienliche Informationen getätigt werden: Polizeihauptrevier Neustrelitz 03981-2580 und zu den Geschäftszeiten unter 03981-1258241 und 03981-1258234.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell