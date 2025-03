Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Finger bei Streitigkeit verloren

Greiz (ots)

Greiz. Am 02.03.2025 gegen 21:35 Uhr kam es in der Goethestraße in Greiz zu einer Streitigkeit zwischen zwei ukrainischen Frauen im Alter von 32 und 48 Jahren. Der Streit verlagerte sich fortan ins Treppenhaus, wobei die 48-Jährige nach ersten Informationen zur Treppe hin bzw. hinuntergestoßen wurde. In der Folge verfing sich diese mit der Hand im Treppengeländer, wobei ein Finger im Geländer hängen blieb und abriss. Daraufhin rückten Feuerwehr und Rettungsdienst an, um den Finger unversehrt zu entfernen. Die geschädigte Frau wurde umgehend für eine Notoperation ins Klinikum Jena verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die 32-Jährige aufgenommen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell