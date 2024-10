Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Nach Notbremsung in Straßenbahn gestürzt- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.10.2024, gegen 15.45 Uhr wollte ein 35-jähriger Autofahrer aus der Sulzburger Straße in Freiburg kommend, den Gleiskörper an der Kreuzung "Binzengrün" queren um in die Bugginger Straße weiterzufahren. Hierbei musste eine aus Richtung Rohrgraben kommende Straßenbahn eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu verhindern. Durch diese Notbremsung stürzte ein Fahrgast in der Straßenbahn und verletzte sich.

Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlung. Derzeit scheint unklar, was die Ampel- und Signalanlagen angezeigt haben. Die Schilderungen sind sehr unterschiedlich.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise geben können.

