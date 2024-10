POL-FR: Kenzingen: Autofahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss

Freiburg (ots) - Am heutigen Dienstagvormittag, 22.10.2024, wurde gegen 9:20 Uhr die Brandmeldeanlage eines Einkaufszentrums in der Hauptstraße in Weil am Rhein ausgelöst. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein zunächst eine Rauchentwicklung unbekannter Herkunft feststellen. Das Einkaufszentrum wurde daraufhin zunächst geräumt. ...

