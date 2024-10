Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merzhausen: Unbekannte brechen in Rathaus ein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch, 23.10.2024, vermutlich gegen 3.30 Uhr in das Rathaus in Merzhausen eingebrochen. Ein Mitarbeiter bemerkte am frühen Morgen, etwa gegen 5.30 Uhr, Einbruchspuren am Gebäude. Zudem nahm er verdächtige Geräusche sowie ein verdächtiges Fahrzeug wahr, welches sich von der Örtlichkeit entfernte.

Die umgehend verständigte Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch ohne Ergebnis blieben. Im Inneren des Gebäudes versuchten die Täter, gewaltsam einen Tresor aufzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand ein hoher Sachschaden, entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07633/80618-0 zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761 882-4421) rund um die Uhr entgegen.

oec

