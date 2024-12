Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Langer Rückstau nach Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der A60

Mainz (ots)

Am heutigen späten Nachmittag gegen 17:00 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 60 in Fahrtrichtung Mainz, kurz hinter der Auffahrt B9 gerufen. Bei dem Unfall waren ein Pkw und ein Lkw beteiligt. Eine verletzte Person wurde von Ersthelfern vorbildlich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erst-versorgt. Von der Feuerwehr wurde die Person in Absprache mit dem Rettungsdienst mit technischem Gerät aus dem Pkw befreit. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Die Unfallursache ist zur Zeit noch ungeklärt. Bedingt durch den Berufsverkehr und die Sperrung von mehreren Fahrspuren kam es zu einem erheblichen Rückstau auf der A60. Im Einsatz waren neben den Kräften der Feuerwehr Mainz auch der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei.

