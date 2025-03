Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tierkadaver in einem Teich

Greiz (ots)

Weida. Die Ermittlungen zum Verstoß gegen das Tierschutzgesetzt nahm die Greizer Polizei am gestrigen Tag (02.03.2025) auf. Demnach meldete sich gegen 17:15 Uhr ein Zeuge und teilte mit, dass er in einem Teich in der Aumaer Straße in Weida einen Tierkadaver festgestellt hatte. Bei Eintreffen der Polizei war dieser nicht mehr zu sehen und offenbar wieder auf den Grund des Teiches abgesackt. Nach vorläufigen Informationen könnte es sich um einen Hundekadaver ohne Haupt und Pfoten handeln.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz einleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (Bezugsnummer 0055080/2025) (BF)

