Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Geflüchteter Maßregelvollzugsinsasse wieder aufgetaucht

Hannover (ots)

Der seit Dienstag, 25.02.2025, gesuchte 24-Jährige aus dem Maßregelvollzug in Wunstorf ist am Mittwochabend, 26.02.2025, am Hauptbahnhof Hannover wiedererkannt und in den Maßregelvollzug zurückgebracht worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover wurde der Mann, der nach einem Hofgang aus dem Maßregelvollzug entwichen war, von einem Zeugen im Hauptbahnhof Hannover erkannt und zur Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover gebracht. Von dort wurde der Festgenommene zurück in den Maßregelvollzug gebracht.

Die ursprüngliche Meldung ist unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5979819 abrufbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell