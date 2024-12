Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug und Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher aktiv

An der Talstraße haben sich Unbekannte zwischen 17 und 20 Uhr Zutritt zu der Wohnung einer 63-Jährigen verschafft und einen Laptop entwendet. Auch am Sternplatz waren Unbekannte am Werk: Zwischen dem Morgen des 28.11. und dem gestrigen Nachmittag wurde dort an der Tür zu einer Praxis gehebelt, jedoch verblieb der Versuch erfolglos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Trojaner-Betrug

Ein 84 Jahre alter Lüdenscheider wurde am Donnerstagnachmittag Opfer eines Betruges, ein niedriger fünfstelliger Betrag wurde erbeutet. In seinem Internetbrowser wurde eine Warnung angezeigt: Schadsoftware sei auf dem Computer, er müsse eine Handynummer anrufen, um das Problem zu beheben. Er erhielt Anweisungen von dem Mann am Telefon, wodurch der Betrüger Zugriff auf den online-Banking Zugang des Seniors und auf dessen Kreditkarten erhielt. Als der Lüdenscheider den Betrug witterte und die Verbindung trennte, waren bereits mehrere Abbuchungen getätigt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. (lubo)

