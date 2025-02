Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtige zu Raubüberfall auf Handy-Shop ermittelt

Hannover (ots)

Die Polizei hat drei Tatverdächtige zu einem Raubüberfall auf einen Handy-Shop in Langenhagen identifiziert. Zwei junge Männer sollen am 11.12.2024 das Geschäft betreten, einen Mitarbeiter bedroht und mehrere Mobiltelefone sowie diverses Zubehör geraubt haben. Ein Jugendlicher stand währenddessen draußen "Schmiere".

Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Hannover und Anordnung des Amtsgerichts Hannover durchsuchten Einsatzkräfte des ZKD sowie der Polizeiinspektion Besondere Dienste am 28.01.2025 drei Objekte in Hannover. Dabei fanden die Ermittlerinnen und Ermittler mehrere Beweismittel. In der Wohnung des 22-Jährigen stellte die Polizei eine scharfe Schusswaffe samt Munition sowie eine geringe Menge Falschgeld sicher.

Nach den Durchsuchungen nahmen die Einsatzkräfte die drei Tatverdächtigen in Gewahrsam und führten erkennungsdienstliche Behandlungen durch. Das Amtsgericht Hannover ordnete für den 22-Jährigen Untersuchungshaft an.

Zusätzlich stehen der 19-Jährige und der 16-Jährige im Verdacht, am 22.11.2024 eine Tankstelle in Hannover-Mittelfeld überfallen zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5936584).

Die Ermittlungen dauern weiter an. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell