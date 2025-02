POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu mehreren Kiosk-Überfällen ermittelt

Polizeidirektion Hannover

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeidirektion Hannover

Am Samstag, 22.02.2025, hat ein Mann einen Kiosk-Mitarbeiter in Lehrte bedroht und erbeutete Bargeld. Die eingesetzten Polizisten nahmen im Nahbereich einen 26-Jährigen fest, der als dringend tatverdächtig gilt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er auch für weitere Raubüberfälle in Betracht kommt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat ein Mann gegen 11:30 Uhr zunächst als Kunde den Kiosk in der Große Moorstraße in Lehrte. Nachdem er kurzzeitig diesen wieder verließ, kehrte er maskiert und mit einem Messer bewaffnet zurück. Dort bedrohte der Mann den Kiosk-Mitarbeiter und forderte durch Gewaltandrohung die Herausgabe von Geld. Nach einem kurzen Gerangel schaffte es der Mitarbeiter, den Kiosk fluchtartig zu verlassen und den Täter in diesem einzusperren. Nach einem Sprung durch eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe konnte der Räuber zunächst flüchten. Unter Mithilfe beherzt eingreifender Zeugen nahmen hinzugerufene Polizeikräfte einen 26-Jährigen in unmittelbarer Nähe zum Kiosk fest. Sowohl das erbeutete Bargeld als auch das benutzte Messer wurden aufgefunden und sichergestellt.

Weiterführende Maßnahmen und Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Festgenommene auch für weitere Kiosk-Überfälle im hannoverschen Stadtgebiet als Tatverdächtiger in Frage kommt. Ermittlungen hierzu laufen.

So suchte die Polizei Hannover seit Dienstag, 17.12.2024, per Öffentlichkeitsfahndung nach einem Täter zu einem schweren Raub auf einen Kiosk in Hannover-Mitte. Der 26-jährige Mann steht unter dem Verdacht, am 30.11.2024 gegen 09:15 Uhr einen Kiosk in der Körnerstraße überfallen zu haben. Der dortige Täter betrat den Kiosk zunächst als Kunde. Dann maskierte er sich, bedrohte die Kioskangestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt mit der Beute. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5921582 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5932803)

Ebenso wird der Hannoveraner verdächtigt, am 30.01.2025 in den frühen Morgenstunden einen Kiosk in der hannoverschen Limmerstraße ausgeraubt zu haben. Auch hier bedrohte der Täter die Kiosk-Mitarbeiterin mit einem Messer. Unter Androhung von Gewalt erbeutete er Bargeld und flüchtete. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5961359 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5975409)

Weiterhin wird dem 26-Jährigen vorgeworfen, am 19.02.2025 gegen Mittag den Kiosk in der Limmerstraße abermals überfallen zu haben. Der dortige Täter erzwang von der Kiosk-Mitarbeiterin unter Drohung mit einem Messer die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann erneut unerkannt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5976400)

Infolge der polizeilichen Ermittlungen wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter des Amtsgerichts Lehrte vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 26-jährigen Hannoveraner.

Die zu den ursprünglichen Meldungen veröffentlichten Fotos wurden zur Wahrung des Datenschutzes gelöscht. /pk, ms

