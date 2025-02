POL-H: Hannover-Linden-Nord: Unbekannter überfällt Kiosk und erbeutet Bargeld - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Donnerstag, 20.02.2025, Teile der Inneneinrichtung einer Lokalität am Vahrenheider Markt teilweise in Brand gesetzt. Ein 40-jähriger Mitarbeiter der Gaststätte konnte sich unverletzt aus den Räumlichkeiten retten. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter am Mittwochabend, ...

