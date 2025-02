Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Trickbetrug an der Haustür - Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin in Misburg

Hannover (ots)

Am Montag, 17.02.2025, ist eine Seniorin im hannoverschen Stadtteil Misburg-Nord von einem bislang unbekannten Mann bestohlen worden. Er hatte sich zuvor als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor weiteren Trickdiebstählen in Misburg und Anderten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Misburg klingelte der Unbekannte gegen 09:15 Uhr an der Haustür einer 70-Jährigen in der Straße "Am Waldwinkel" und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter dem Vorwand, das Abwasser überprüfen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung. Während die Seniorin abgelenkt war, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit, um Schmuck der Frau zu entwenden. Erst später bemerkte sie den Diebstahl.

Der Dieb war circa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Bei der Tat trug er eine dunkelblaue Jacke, eine dunkelblaue Hose und eine dunkle Cappy. Der Mann sprach norddeutschen Dialekt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Misburg unter der Telefonnummer 0511 109-3515 in Verbindung zu setzen. Auch im Vorfeld können sich Bürgerinnen und Bürger an ihre Kontaktbeamtinnen und -beamten wenden, um Beobachtungen mitzuteilen oder Präventionshinweise zu erhalten.

Präventionstipps:

Die Masche ist nicht neu, aber immer wieder erfolgreich: Trickbetrüger geben sich als Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke Hannover oder Amtspersonen aus, um sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Besonders ältere Menschen stehen im Visier der Täter.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger wachsam zu sein:

- Lassen Sie keine Fremden ohne vorherige Terminabsprache in ihre Wohnung. - Fragen Sie nach einem Ausweis und prüfen Sie diesen in Ruhe! Im Zweifel: Rufen Sie die Firma oder Behörde unter der offiziellen Telefonnummer an, bevor Sie Personen einlassen. - Halten Sie Türen geschlossen, wenn Sie an der Haustür mit Fremden sprechen.

Wer verdächtige Personen oder Vorfälle bemerkt, sollte sich umgehend an die Polizei wenden. Notruf 110 wählen!

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell