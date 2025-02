Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte bedrohen Angestellte und Kunden eines Supermarktes in Isernhagen NB und erbeuten Bargeld

Hannover (ots)

Am Dienstag, 18.02.2025, haben drei unbekannte Täter eine Angestellte und mehrere Kunden eines Supermarktes in Isernhagen NB bedroht und Bargeld erbeutet. Verletzt wurde niemand, die Räuber flüchteten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betraten die unbekannten Männer gegen 21:00 Uhr einen Supermarkt Am Ortfelde in Isernhagen NB. Dort trafen die mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffneten Personen auf eine 39-Jährige Mitarbeiterin und mehrere Kunden des Marktes. Nachdem die Täter der Angestellten Gewalt angedroht hatten, erbeuteten diese eine Bargeldsumme in bislang unbekannter Höhe. Anschließend verließen sie das Geschäft und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Supermarkt-Mitarbeiterin und die Kunden blieben unverletzt.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei konnten die Räuber unerkannt entkommen.

Die Täter wurden als etwa 20 Jahre alt, ca. 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Während des Überfalls trugen sie schwarze Oberbekleidung und waren maskiert.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des schweren Raubes eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den unbekannten Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ram

