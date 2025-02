Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Auto in Hannover-Mitte schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit dem Auto eines 28-Jährigen ist am Dienstagabend, 18.02.2025, im hannoverschen Stadtteil Mitte ein 23 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover wollte der 23-Jährige gegen 23:30 Uhr die Reitwallstraße zu Fuß von rechts nach links überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 28-Jähriger mit seinem BMW die Fußgängerzone Reitwallstraße, aus Richtung der Straße "Am Steintor" kommend, in Fahrtrichtung "Am Marstall". Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Pkw des 28-Jährigen. Dabei geriet der 23-Jährige unter das Fahrzeug.

Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann in Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, pk

