Polizei Hamburg

POL-HH: 250203-2. "Mobil. Aber sicher!" - Geschwindigkeitsüberwachung im Hamburger Stadtgebiet - eine Bilanz

Hamburg

Zeiten: 02.02.2025, 11:00 Uhr - 17:00 Uhr; Orte: Hamburger Stadtgebiet

Am Sonntag führten Einsatzkräfte der Verkehrsdirektion 1 (Fachdienststelle für Geschwindigkeitsüberwachungen) zielgerichtete Maßnahmen unter dem Motto "Speed-Sunday" durch.

Die Polizei Hamburg setzt für die Überwachung der Geschwindigkeit auf einen breiten Mix, bestehend aus 48 festen Geschwindigkeitsmessanlagen (davon neun inklusive Rotlichtüberwachungen (GÜA/RÜA)), zwanzig "Blitzeranhängern"(mGÜA), 23 Handlasergeräten und den zivilen Funkstreifenwagen, die mit dem ProViDa-System (Proof-Video-Data) ausgestattet sind. Ergänzt werden die Maßnahmen, wie am gestrigen Sonntag, durch die Nutzung von sechs Geschwindigkeitsüberwachungskraftwagen (GÜKw).

In dem sechsstündigen Zeitraum wurden durch die an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet positionierten GÜKw annähernd 18.000 Kraftfahrzeuge gemessen, von denen 1.422 mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung registriert wurden. Davon erwartet in 298 Fällen die betroffenen Fahrzeugführenden ein Bußgeldbescheid, von denen wiederum 113 mit Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen müssen.

Flankierend überprüften die Bediensteten bei einer stationären Verkehrskontrolle auf der Stader Straße noch weitere Verstöße. Insgesamt leiteten sie nachfolgende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein:

- 1.422 Geschwindigkeitsverstöße - 9 x verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons - 4 x Missachtung Anschnallpflicht bzw. Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert - 5 x Hauptuntersuchung (HU) länger als vier Monate abgelaufen

Negativer "Spitzenreiter" gestern war der Fahrer eines Mercedes, der auf der BAB 7 im Bereich der Anschlussstelle Waltershof bei erlaubten 80 km/h mit 137 km/h gemessen wurde. Den Fahrer erwarten 480 Euro Geldbuße, einen Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte beim Fahreignungsregister.

Die Polizei wird auch zukünftig Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen und die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell