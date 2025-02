Polizei Hamburg

POL-HH: 250203-1. Eine Person nach Wohnungsbrand in Hamburg-Altona-Altstadt verstorben

Hamburg (ots)

Zeit: 02.02.2025, 02:22 Uhr

Ort: Hamburg-Altona-Altstadt, Thadenstraße

Samstagnacht kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einer Wohnung in Altona-Altstadt, bei dem eine Person verstarb und eine weitere schwere Verletzungen erlitt. Das Landeskriminalamt für Branddelikte (LKA 45) führt die Ermittlungen.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurden Passanten auf ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aufmerksam und wählten den Notruf.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen.

In der Brandwohnung stellten die Einsatzkräfte zunächst einen bewusstlosen Mann (56) fest, der infolge des Feuers schwere Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus transportiert wurde. Im Rahmen der Lösch- und Rettungsmaßnahmen fanden die Feuerwehrkräfte eine weitere Person in einem weiteren Zimmer der Wohnung auf, welche nur noch tot geborgen werden konnte. Eine abschließende Identifizierung steht noch aus. Es wird geprüft, ob es sich hierbei um die Wohnungsinhaberin handeln könnte.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurden sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert und in Notunterkünften untergebracht. Eine 47-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt.

Das Gebäude gilt derzeit als nicht bewohnbar.

Die Ermittlungen dauern an.

