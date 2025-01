Polizei Hamburg

POL-HH: 250131-3. Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Hamburg

Hamburg (ots)

Zeit: 26.01.2025, 13:00 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Hauptbahnhof

Seit Sonntagmittag wird die 15-jährige Leonie Niebuhr vermisst. Die Polizei sucht mit Hilfe eines Lichtbildes jetzt öffentlich nach ihr und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das 15-jährige Mädchen lebt derzeit in einer Unterbringung in Gauting (Bayern) und war für einige Tage bei ihren Eltern in Hamburg-Bramfeld zu Besuch. Nachdem sie am letzten Sonntag am Hauptbahnhof für ihre Heimreise einen Zug bestiegen hatte, ist sie an ihrer Wohnanschrift in Gauting nicht angekommen.

Es gibt Hinweise, dass Leonie sich im Raum Nürnberg aufhalten könnte.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei jedoch nicht zum Antreffen der Jugendlichen führten, fahndet die Polizei nun öffentlich mit einem Lichtbild nach ihr.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- weiblich

- circa 165 cm groß

- kräftige Statur

- lange braune Haare

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Mütze und einem schwarzen Pullover sowie einer hellen Jeans

- führte einen schwarzen Trolley, eine hellblaue Tasche sowie eine beige Handtasche mit sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 145) hat die Ermittlungen übernommen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer Leonie sieht, kann sich auch direkt an den polizeilichen Notruf unter 110 wenden. Schl.

