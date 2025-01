POL-HH: 250130-2. Aufmerksame Zeugen stellen mutmaßlichen Autoknacker in Hamburg-Hammerbrook - eine Zuführung

Hamburg (ots) - Tatzeit: 30.01.2025, 04:26 Uhr Tatort: Hamburg-St. Georg, Steindamm Einsatzkräfte haben am frühen Donnerstagmorgen zwei 31 und 41 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Sie sollen zuvor versucht haben, in ein Lebensmittelgeschäft am Steindamm einzubrechen. Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats 11 (St. Georg) entdeckten in der ...

