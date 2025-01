POL-HH: 250129-5. Vermisstenfahndung nach 36-jähriger Frau

Hamburg (ots) - Zeiten: a) 28.01.2025, 13:37 Uhr b) 29.01.2025, 02:58 Uhr Orte: a) Hamburg-Eimsbüttel, Bogenstraße b) Hamburg-Jenfeld, Am Jenfelder Bach Einsatzkräfte haben gestern Nachmittag in Eimsbüttel und in der vergangenen Nacht in Jenfeld insgesamt fünf mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen. ...

mehr