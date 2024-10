POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/Grauer BMW bei Unfallflucht beschädigt

Coesfeld (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Dienstag (08.10.) in den Morgenstunden zwischen 09.40 Uhr und 10.30 Uhr. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster des im Außenbereich gelegenen Hauses auf und durchsuchten die Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei ...

