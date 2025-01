Polizei Hamburg

POL-HH: 250129-4. Polizei nimmt mehrere mutmaßliche Einbrecher in Hamburg-Eimsbüttel und -Jenfeld fest

Hamburg (ots)

Zeiten:

a) 28.01.2025, 13:37 Uhr b) 29.01.2025, 02:58 Uhr

Orte:

a) Hamburg-Eimsbüttel, Bogenstraße b) Hamburg-Jenfeld, Am Jenfelder Bach

Einsatzkräfte haben gestern Nachmittag in Eimsbüttel und in der vergangenen Nacht in Jenfeld insgesamt fünf mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen werden sich heute vor einem Haftrichter verantworten müssen.

a) Zivile Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei (LBP 62) kontrollierten gestern Nachmittag einen mit drei Personen besetzten Opel Astra an der Kreuzung Bogenstraße/Gustav-Falke-Straße. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die georgischen Staatsangehörigen im Alter von 38, 41 und 46 als Täter für zwei Einbruchversuche sowie einen vollendeten Einbruch in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Lutterothstraße (Eimsbüttel) in Betracht kommen, woraufhin die Männer vorläufig festgenommen wurden.

Bei den anschließenden Durchsuchungen der Personen sowie ihres Fahrzeugs entdeckten die Beamtinnen und Beamten mutmaßliches Diebesgut sowie weitere potentielle Beweismittel, darunter auch Klebstoff, der von Täterinnen und Tätern zum Anbringen sogenannter Klebefäden zum Markieren von Objekten genutzt wird. Unser Warnhinweis dazu ist zu finden unter: https://www.polizei.hamburg/tipps-und-hinweise-der-polizei-zur-dunklen-jahreszeit-980438#:~:text=Im%20Bundesgebiet%20schon%20seit%20l%C3%A4ngerem,zwischen%20T%C3%BCrzarge%20und%20T%C3%BCrblatt)%20anbringen.

Die Tatverdächtigen wurden nach Durchführung erkennungsdienstlicher Behandlungen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen wurden noch gestern Nachmittag von der Abteilung für Spezielle Einbruchskriminalität/"Castle" (LKA 19) übernommen. Hierbei ergaben sich den Polizistinnen und Polizisten bereits Hinweise, dass der 41-Jährige mindestens für drei weitere Einbruchdelikte verantwortlich sein dürfte, welche sich im Zeitraum 10.09. bis 15.10.2024 in den Stadtteilen Dulsberg, Hamm und Rahlstedt ereignet hatten.

b) Ein Zeuge meldete sich beim Notruf der Polizei, nachdem er einen Alarm einer Wohnraumüberwachung auf seinem Mobiltelefon erhalten hatte und Unberechtigte in einem Jenfelder Einfamilienhaus beobachten konnte.

Umgehend zum Einsatzort entsandte Einsatzkräfte stellten fest, dass die rückwärtig gelegene Terrassentür offenbar aufgehebelt worden war, Täterinnen und Täter befanden sich jedoch nicht mehr in dem Objekt.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen gelang es Zivilfahnderinnen und Zivilfahndern des Polizeikommissariats 38, zwei 40-jährige georgische Staatsangehörige in dem Einfamilienhaus sowie im Nahbereich vorläufig festzunehmen. Die Männer hatten sich nach jetzigen Erkenntnissen in einer nahegelegenen Grünanlage verborgen gehalten und das vermeintliche Ende des Polizeieinsatzes abgewartet, bevor sie sich dem Tatobjekt erneut näherten.

Die mutmaßlichen Einbrecher wurden nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen ebenfalls dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Zwischenzeitlich ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass einer der beiden für einen vollendeten Einbruch in dasselbe Objekt am 03.01.2025 als Täter in Betracht kommt.

Das LKA 19 führt in beiden Fällen die Ermittlungen. Hierbei prüfen die Beamtinnen und Beamten insbesondere, ob die Tatverdächtigen, welche sich alle noch heute vor einem Haftrichter verantworten müssen, für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommen.

Tipps, wie Sie sich vor Einbrüchen bestmöglich schützen können, und weitere Informationen zum Thema Einbruchprävention finden Sie auf der Homepage der Polizei Hamburg unter: https://www.polizei.hamburg/791942-791942 sowie bei der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes auf: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

