POL-HH: 250130-1. Polizei nimmt mutmaßliche Geschäftseinbrecher in Hamburg-St. Georg fest

Tatzeit: 30.01.2025, 04:26 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Steindamm

Einsatzkräfte haben am frühen Donnerstagmorgen zwei 31 und 41 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Sie sollen zuvor versucht haben, in ein Lebensmittelgeschäft am Steindamm einzubrechen.

Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats 11 (St. Georg) entdeckten in der vergangenen Nacht zwei zunächst Unbekannte, die offenbar versuchten, die Schiebetür eines Lebensmittelgeschäfts am Steindamm aufzuhebeln. Da ihnen dieses offenbar nicht schnell genug gelang, brachen sie ihr Vorhaben ab und entfernten sich zügig in die umliegenden Straßen.

Dort gelang es den Polizistinnen und Polizisten wenig später, den 41-jährigen Deutschen und den zehn Jahre jüngeren Tatverdächtigen mit zurzeit ungeklärter Staatsangehörigkeit vorläufig festzunehmen.

Da sich der 31-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge illegal in der Bundesrepublik aufhält, wurden die Ermittlungen zu dem Gesamtsachverhalt vom Fachdezernat für Ausländerdelikte (LKA 55) übernommen, welches die beiden mutmaßlichen Einbrecher noch heute dem Untersuchungsgefängnis zuführt.

Im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen prüft die Kriminalpolizei auch, ob die Männer für weitere ähnlich gelagerte Taten verantwortlich sein könnten.

