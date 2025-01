Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Schönhagen, B497, Freitag, der 03.01.2025, 17:15 Uhr, Eine 60- jährige PKW Fahrerin aus Waake befuhr die B 497 aus Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Aufgrund von plötzlich eintretender Schneeglätte verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und touchierte einen, in einer Einmündung stehenden, PKW eines 51- jährigen aus Holzminden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

