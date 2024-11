POL-MG: Zweijähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - An der Straße Högden stahlen bislang unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende diverse Werkzeuge aus einem Container. Es muss in der Zeit zwischen Samstag, 16. November, 14 Uhr, und Sonntag, 17. November, 8 Uhr gewesen sein, als die Täter die Garage gewaltsam aufbrachen. Sie stahlen diverse Werkzeuge, unter anderem eine Kettensäge sowie einen Laubbläser, und flüchteten anschließend in ...

