POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - Bereits am 22. Oktober hatte die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 61-jährigen Stefan M. gebeten. Nun wurde er am Donnerstag, 14. November, tot auf einem Grundstück am Adolf-Kempken-Weg aufgefunden. Der Vermisste war in einem Krankenhaus in ...

