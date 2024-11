Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach | Nachtrag zu "Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Stefan M": Vermisster tot aufgefunden - Ermittlungen dauern an

Mönchengladbach (ots)

Bereits am 22. Oktober hatte die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 61-jährigen Stefan M. gebeten. Nun wurde er am Donnerstag, 14. November, tot auf einem Grundstück am Adolf-Kempken-Weg aufgefunden.

Der Vermisste war in einem Krankenhaus in Mönchengladbach-Rheydt stationär in Behandlung und verließ dieses am 27. September in unbekannte Richtung. Umfangreiche Ermittlungen und Suchaktionen hatten nicht zu seinem Auffinden geführt.

Gegen 17 Uhr erreichte die Polizei dann am Donnerstag die Information, dass ein sich dort berechtigt aufhältiger Zeuge eine leblose männliche Person in einem Pool eines privaten Grundstückes aufgefunden hat. Haus und Grundstück sind derzeit unbewohnt.

Im Laufe des Abends konnte die Polizei bestätigen, dass es sich bei der Person um den vermissten Stefan M. handelt.

Rechtsmedizinische Untersuchungen am Freitagvormittag ergaben, dass eine Schussverletzung todesursächlich war. Ermittler fanden eine Waffe vor Ort. Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Die Polizei Mönchengladbach dankt der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Suche nach Stefan M. und spricht den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl und Anteilnahme aus. Aus Rücksichtnahme sowie ermittlungstaktischen Gründen ergehen derzeit keinerlei weitere Informationen zu den andauernden Gesamtermittlungen sowie zu dem Zeugen, der Stefan M. gefunden hat. (cw)

