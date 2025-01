POL-NOM: Einbruch ins Pfarrhaus

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Rückingsallee, Samstag, 04.01.2025, 11.00 - 11.45 Uhr NORTHEIIM (mil) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagvormittag auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Rückingsallee in Northeim. Eine 74-jährige Frau parkte ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab. Als sie nach ihrem Einkauf nach etwa 45 Minuten wieder zurück zu ...

mehr