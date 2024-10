POL-NMS: 241015-1-pdnms Bedrohung mit Messer in Neumünster

Neumünster (ots) - Am 12.10.2024 kam es in der Zeit zwischen 09.00 Uhr - 09.30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Haartallee in Neumünster, der Täter ist flüchtig. Der oder die Täter schlugen in einer Erdgeschosswohnung eine Fensterscheibe ein und stiegen dann in die Wohnung ein. Die Wohnung wurde durchwühlt, was im ...

