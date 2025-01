Polizei Hamburg

POL-HH: 250131-2. Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach tatverdächtigem Mann und einem versuchten Sexualdelikt in Hamburg-Wilstorf

Hamburg (ots)

Festnahmezeit: 30.01.2025, 09:11 Uhr

Festnahmeort: Hamburg-Wilstorf, Harburger Stadtpark

Gestern Vormittag nahmen Polizeikräfte einen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, im vergangenen September ein versuchtes Sexualdelikt begangen zu haben. Die Polizei Hamburg fahndete öffentlich mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte (LKA 42) führte den Mann dem Untersuchungsgefängnis zu.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen alarmierten am Donnerstag mehrere Passanten die Polizei, nachdem sie von einem Mann im Harburger Stadtpark belästigt und beleidigt worden waren. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 46 traf den Störer in der Parkanlage an und überprüfte diesen. Hierbei fielen den Einsatzkräften große Übereinstimmungen mit einem in der vergangenen Woche per Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen Phantombild eines Mannes nach einem versuchten Sexualdelikt und dem Angehaltenen auf.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 25-jährigen Eritreer handelt, daraufhin vorläufig fest und transportierten ihn zum Harburger Polizeikommissariat.

Ein durchgeführter DNA-Test bekräftigte im weiteren Verlauf den Verdacht, dass es sich bei dem Mann mutmaßlich um den Täter nach dem versuchten Sexualdelikt aus September des vergangenen Jahres handeln dürfte. Des Weiteren führte der DNA-Abgleich die Ermittlerinnen und Ermittler zu einem ähnlich gelagerten Sexualdelikt im Harburger Stadtpark aus dem Jahr 2020, für das der Eritreer nun hiermit ebenfalls als Täter in Frage kommt.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 25-Jährige dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Hier muss er sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Hinsichtlich des Ursprungssachverhalts wird auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5955656, verwiesen.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

