POL-HH: 250201-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Hamburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 26.01.2025, 13:00 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Hauptbahnhof

Seit gestern Nachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 15-Jährigen, die am vergangenen Sonntag im Hauptbahnhof einen Zug in Richtung Süden bestiegen hatte, an ihrer Wohnanschrift im bayerischen Gauting jedoch nicht angekommen war. Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5961659.

Nach einem Hinweis konnten Einsatzkräfte die Vermisste gestern Abend wohlbehalten am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt antreffen. In Absprache, unter anderem mit ihrer Unterbringungseinrichtung in Gauting, wurde die Jugendliche einer Klinik in Hamburg überstellt.

Hinweise auf Straftaten als Ursache für das Fernbleiben liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

