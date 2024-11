Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots)

Im Bereich der Eschenstraße in Neuenhaus kam es am 15. Oktober gegen 13:35 Uhr zum Verdacht einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen schwarzen VW Kombi. Der unbekannte Fahrer fuhr mehrfach einem anderen Pkw dicht auf. Der Fahrer/die Fahrerin eines schwarzen Opel Insignia, so wie andere Zeugen/Zeuginnen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können werden gebeten sich bei der Polizei in Neuenhaus, Tel. 05941/989850, zu melden.

