POL-H: Hannover-Zoo: Achtjähriger bei Kollision zweier PKW verletzt - Wer kann Hinweise zu der unbekannten Autofahrerin geben?

Hannover (ots)

Am Freitag, 21.02.2025, sind in Hannover-Zoo zwei PKW kollidiert, nachdem eine 38-Jährige beim Ausparken auf der Fahrbahn wenden wollte. Hierbei wurde ein Achtjähriger leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover wollte die 38-jährige Fahrerin eines Volvo XC60 gegen 16:20 Uhr in der Adenaueerallee aus einer Parklücke ausparken und direkt wenden. Eine weitere, bisher unbekannte Autofahrerin, welche zuvor in Richtung Hannover Congresscentrum (HCC) gefahren ist, hielt nun für den Ausparkvorgang der 38-Jährigen an. Sie gab der Volvo-Fahrerin ein Handzeichen, was diese so interpretierte, dass die Fahrbahn frei wäre. Daraufhin wendete die Fahrerin des Volvo auf der Fahrbahn, wobei sie mit dem entgegenkommenden Ford eines 65-Jährigen zusammenprallte. Bei dem Aufprall wurde ein achtjähriger Junge verletzt, welcher in dem Volvo mitgefahren ist. Die unbekannte Autofahrerin erkundigte sich kurz nach dem Gesundheitszustand der Unfallbeteiligten, fuhr dann aber weiter.

Rettungskräfte versorgten den Jungen vor Ort. Er musste nicht ins Krankenhaus. Sonst wurde keine Person bei dem Unfall verletzt.

Bislang konnte die Polizei die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs nicht ermitteln. Es handelt sich um eine blonde Frau. Was sie für ein Auto gefahren ist, ist unbekannt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 55.000 Euro. Sie hat zwei Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die Fahrenden der beiden kollidierten PKW eingeleitet.

Wer hat die Situation beobachtet oder kann Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrerin geben? Zeugen werden gebeten, sich im Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, nash

