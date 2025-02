Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: 58-jährige Pedelecfahrerin bei Zusammenstoß mit Inlinerfahrer leicht verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem bisher unbekannten Inlinerfahrer im hannoverschen Stadtteil Südstadt ist am Sonntagmittag, 23.02.2025, eine 58-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls, welche insbesondere Hinweise zur Identität des Inlinerfahrers geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover beabsichtigte die 58-Jährige gegen 12:35 Uhr am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer mit ihrem Pedelec einen bisher unbekannten Inlinerfahrer zu überholen. Nachdem sie zum Überholen ansetzte, machte der Unbekannte ein Fahrmanöver nach links und fuhr so vor die Pedelecfahrerin. Beide stießen zusammen. Die Frau stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem Unfall kam es zu Streitigkeiten zwischen den Unfallgegnern, wobei der unbekannte Inlinerfahrer einen Zeugen beleidigte, bedrohte und verletzte. Entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung leitete die Polizei ein.

Der Inlinerfahrer fuhr daraufhin davon, ohne seine Personalien anzugeben.

Der unbekannte Inlinerfahrer ist ungefähr 1,70 m groß, hat lange rot-graue Haare, einen grauen Bart und trug zum Unfallzeitpunkt einen orangenen Kapuzenpullover und eine graue Hose.

Die Polizei hat wegen des Unfalls Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /fas, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell