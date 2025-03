LPI-G: Unfall mit verletzter Person

Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf: Am Samstagabend (01.03.2025), gegen 22:45 Uhr, brachen unbekannte Täter, in der Bahnhofsstraße in Berga-Wünschendorf, über das Dach in das Gebäude eines Einkaufsmarktes ein. Im Gebäude öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Bürotür und einen darin befindlichen Tresor auf. Hierdurch erbeuten die Täter Bargeld in noch ungeklärter Höhe. Anschließend können die Täter unerkannt fliehen. Am Markt entstand ein Sachschaden in Höhe ...

