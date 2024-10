Polizei Hamburg

POL-HH: 241023-3. Millioneninvestition für mehr Sicherheit: Richtfest für den Neubau der Polizeieinsatzzentrale in Alsterdorf

Hamburg (ots)

Im Beisein von Innensenator Andy Grote, Polizeipräsident Falk Schnabel, dem Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH, Jan Zunke, und geladenen Gästen wird am Montag der Richtkranz für den Neubau der Polizeieinsatzzentrale in Alsterdorf feierlich in die Höhe gezogen. Die Stadt Hamburg investiert rund 93 Millionen Euro und schafft mit dem Neubau eine hochmoderne Leitzentrale für die effiziente Bearbeitung und Koordination aller Notrufe und der dazugehörigen Polizeieinsätze.

Gemeinsam mit der Sprinkenhof GmbH laden wir interessierte Medienvertreter herzlich zu diesem Termin ein. Der Innensenator, der Polizeipräsident und der Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH werden im Anschluss an das Richtfest für O-Töne zur Verfügung stehen.

Der Termin findet statt am:

Montag, dem 28. Oktober, um 11:30 Uhr

Bruno-Georges-Platz 2, 22297 Hamburg Zufahrt/Zugang von der Carl-Cohn-Straße 39

Bitte melden Sie sich bis Freitag, 25.10., 11:00 Uhr, unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de an.

Rückfragen der Medien

Behörde für Inneres und Sport

Daniel Schaefer Telefon: 040 42839 2678 E-Mail: pressestelle@bis.hamburg.de

Polizei Hamburg

Sandra Levgrün Telefon: 040 42865 8888 E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

Sprinkenhof GmbH

Lars Vieten Telefon: 040 33954-325 E-Mail: presse@sprinkenhof.de

