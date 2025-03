Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines LKW misslungen

Greiz (ots)

Seelingstädt. Zwischen dem 03.03.2025, ca. 17:00 Uhr und dem 04.03.2025, ca. 08:00 Uhr versuchten unbekannte Täter einen in der Bahnhofstraße in Braunichswalde geparkten LKW zu stehlen. Die Täter brachen dabei in das Führerhaus des LKW ein und versuchten das Kontrollgerät des LKW zu manipulieren. Aus unbekannten Gründen gelang dies aber nicht, sodass die Täter unverrichteter Dinge sich entfernten. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe eines 4-stelligen Betrages. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Geschehens, welche Wahrnehmungen in dem benannten Zeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden (Bezugsnummer 0056721/2025) (BF)

