POL-WE: + Mit Radlader Zigarettenautomat umgefahren + Wohnungseinbruch in Dorheim +

Büdingen: Mit Radlader Zigarettenautomat umgefahren

Am Mittag des Neujahrstages erhielt die Polizeistation Büdingen kurz hintereinander Mitteilungen über einen weißen Radlader, der in einem Gebüsch in der Nähe der Industriestraße stand, und einen Zigarettenautomaten, der aufgebrochen auf dem Parkplatz eines Baumarktes "An der Kleibscheibe" lag. Die ersten Ermittlungen der Büdinger Polizei ergaben, dass der Radlader ursprünglich auf einer Baustelle in der Mühltorstraße stand. Ein Unbekannter hatte die Scheibe des Radladers eingeschlagen und das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise gestartet. Mit dem Radlader riss er in der Straße "An der Kleibscheibe" einen Zigarettenautomaten aus dem Boden und verfrachtete ihn auf den nahegelegenen Parkplatz. Dort brach der Täter den Automaten auf und stahl mehrere Schachteln Zigaretten. Anschließend fuhr der Dieb mit dem Radlader weiter, bis dieser in dem Gebüsch zum Stehen kam. Bei der Fahrt mit dem Radlader beschädigte der Unbekannte eine Schranke und verursachte Flurschaden auf einer Wiese. Die Polizei fragt: Wer hat die Benutzung des Radladers oder den Aufbruch des Zigarettenautomaten beobachtet? Wem ist rund um den Jahreswechsel der weiße Radlader des Herstellers "Kramer" in Büdingen aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Wohnungseinbruch in Dorheim

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Liebfrauenring in Dorheim kam es im Zeitraum von Freitag (20.12.2024), 14:00 Uhr bis Donnerstag (02.01.2025), 13:30 Uhr. Die Täter beschädigten ein Fenster auf der Gebäuderückseite und stiegen in das Wohnhaus ein. Dort durchsuchten sie das Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen ließen sie lediglich zehn Euro mitgehen. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

