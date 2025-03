LPI-G: Unfall bei Tankstellenausfahrt

Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Am 05.03.2025 gegen 20:40 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 28-jährigen PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Schleizer Straße in Auma. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 28-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille fest, worauf auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholwert geprüft wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

