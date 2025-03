LPI-G: Verstoß 0,5 Promillegrenze

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in eine Bäckerei in der Wiesestraße in Gera meldete heute Morgen (05.03.2025), kurz vor 04:00 Uhr ein Verantwortlicher der Polizei. Nach aktuell vorliegenden Informationen verschafften sich die Täter in der Zeit vom 04.03.2025 (gegen 18:15 Uhr) bis 05.03.2025 (ca. 03:50 Uhr) gewaltsam Zutritt zur Bäckerfiliale. Offenbar mit erbeuteten Bargeld verließen die Einbrecher den Tatort ...

mehr