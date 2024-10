Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - 26-Jähriger ohne Führerschein verursachte schweren Verkehrsunfall

Spelle (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15.45 Uhr fuhr eine 25-jährige Fahrerin eines Audi A3 auf der Straße Nordumgehung von Venhaus kommend in Richtung Schapen. Dabei beabsichtigte sie nach links in die Bruchstraße abzubiegen. Dabei erblickte sie im Rückspiegel einen herannahenden 26-jährigen Fahrer eines VW Passat, der den Abbiegevorgang augenscheinlich nicht erkannte. Die 25-Jährige versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte aber ein Auffahren des 26-Jährigen nicht mehr verhindern. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Audi in den Graben geschoben wurde. Daraufhin überschlug sich die Audi Fahrerin mit ihrem Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Beide Verkehrsteilnehmer wurden dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 26-Jährige besaß zudem keinen Führerschein und stand nach einem Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 0,37 Promille unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechendes Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

