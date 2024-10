Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch in PKW gesucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit vom 16. Oktober 7.10 Uhr bis 20. Oktober 9.40 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem grauen Opel Corsa. Dieser stand im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz an der Straße Stadtring Höhe der Hausnummer 4. Anschließend wurden diverse Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden ist. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

