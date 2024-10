POL-RE: Recklinghausen: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Im Zeitraum vom 10. Oktober (00:00 Uhr) bis zum 22. Oktober (13:47 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in eine Souterrainwohnung an der Hubertusstraße einzudringen. Die Tatverdächtigen hebelten an einem Doppelflügelfenster auf der Rückseite des Hauses, blieben jedoch aufgrund der vorhandenen Einbruchssicherungen ohne Erfolg. Wer an ...

