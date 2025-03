Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallfluchten auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven und in Langen - Zeugenaufrufe

Cuxhaven (ots)

Langen/Bremerhaven/BAB27. Am Montag (03.03.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des AMEOS Klinikums Seepark Geestland, Parkfläche am Spadener Weg. Gegen 16:10 Uhr parkte eine 23-jährige aus der Wurster Nordseeküste mit ihrem Pkw rückwärts aus ihrer Parklücke aus und touchierte dabei einen quer hinter ihr geparkten grau/weißen Kleinwagen. Obwohl Sie den Unfall bemerkte entfernte Sie sich zunächst vom Unfallort, kehrte jedoch kurze Zeit später dorthin zurück. Vor Ort stellte Sie fest, dass sich der Kleinwagen bereits entfernt hatte. Sie meldete sich selbstständig bei der Polizei Geestland. Der bislang unbekannte beschädigte Pkw weist vermutlich Lackkratzer sowie weiße Lackabriebe an der linken Fahrzeugseite auf. Der Fahrzeughalter sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

An Dienstag (04.03.2025) wurde durch Zeugen gegen 18:35 Uhr gemeldet, dass es auf der BAB27 auf der Richtungsfahrbahn Walsrode, im Bereich der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Wulsdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Ein Transporter Peugeot Boxer (Kennzeichen bekannt) sei hier mit hoher Geschwindigkeit in die Baustelle gefahren und habe vier Warnbaken touchiert und beschädigt. Anschließend habe der Peugeot seine Fahrt fortgesetzt, ohne den Unfall zu melden. An den Baken entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Bereits vor dem Unfall sei der Peugeot durch auffälliges Fahrverhalten zwischen der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen und dem Unfallort aufgefallen. Er sei Schlangenlinien gefahren, habe seine Geschwindigkeit mehrfach abrupt gewechselt und sei einmal fast mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Ca. auf Höhe der AS Bremerhaven-Geestemünde sei er beinahe mit einem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Pkw kollidiert. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, oder die selbst durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

