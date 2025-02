Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Folgenschwerer Verkehrsunfall - 65-jähriger Fahrzeugführer verstirbt

Löhne (ots)

(hd) Am Montag (24.02.2024) ereignete sich in Löhne ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verstarb. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Volvo die Oeynhausener Straße in Löhne, aus Richtung Bad Oeynhausen kommend, in Richtung Innenstadt. Während der Fahrzeugführer eine über die B611 verlaufende Brücke überquerte, touchierte er mehrfach die seitlich angebrachten Schutzplanken. Schließlich prallte der Volvo gegen eine Straßenlaterne. Der Unfallbeteiligte war zu diesem Zeitpunkt nicht bei Bewusstsein. Da sich der Verkehrsunfall unmittelbar vor der Polizeiwache Löhne ereignete, leisteten mehrere Polizeibeamte unverzüglich Erste Hilfe. Dennoch verstarb der 65-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines besonders ausgestatteten und qualifizierten Verkehrsunfallaufnahmeteams. Die Oeynhausener Straße musste für ca. drei Stunden vollständig gesperrt werden. Inwieweit ein möglicher medizinischer Notfall zum Unfallgeschehen und den tragischen Folgen beigetragen hat, wird im weiteren Verlaufe der Ermittlungen zu betrachten sein. Die entstandenen Sachschäden werden mit mindestens 17.000,- Euro beziffert.

