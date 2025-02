Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Tatverdächtige entwenden Goldmünzen und Bargeld

Herford (ots)

(jd) Die Abwesenheit des Eigentümers nutzten bisher unbekannte Tatverdächtige, um in ein Einfamilienhaus an der Herforder Heide einzudringen. Mittels eines Gegenstands gingen die Unbekannten gewaltsam eine Terrassentür an, um in das Haus zu gelangen. Dort durchwühlten sie zwei Räume und nahmen nach einer ersten Durchsicht Goldmünzen und Bargeld an sich, beides in vierstelliger Höhe. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die vergangenen zwei Wochen. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

