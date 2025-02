Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer fährt entgegen der Fahrtrichtung in Kreisverkehr

Hiddenhausen (ots)

(jd) Gestern (20.2.) fuhr eine 41-jährige Frau aus Hiddenhausen um 7.45 Uhr mit ihrem VW auf der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Herforder auf der Herforder Straße in Richtung Schweicheln auf dem linken Fahrradstreifen. Er fuhr in den Kreisverkehr ein, um die Einmündung Bahnhofstraße zu queren. Zeitgleich fuhr die 41-Jährige in den Kreisverkehr ein und es kam zum Zusammenstoß mit dem von rechts im Kreisverkehr kommenden Radfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2200 Euro.

