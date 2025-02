Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 34-jähriger Herforder stellte seinen Seat am Mittwoch (19.2.) gegen 19.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Johannisstraße ab. Als er am nächsten Morgen gegen 7.55 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass die Heckscheibe des Autos mittels eines Gegenstands eingeschlagen worden war. Dem oder den bisher unbekannten Tatverdächtigen gelang es nicht, an Diebesgut zu gelangen. Der Sachschaden am Fahrzeug liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag etwas Auffälliges bemerkt haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

