Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte dringen gewaltsam in Einfamilienhaus ein

Herford (ots)

(jd) Um 21.30 Uhr bemerkte ein Herforder gestern (20.2.) einen Einbruch in sein Haus am Höpker-Aschoff-Weg. Der oder die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit des Eigentümers, um gewaltsam über eine Terrassentür und ein Fenster in das Wohnhaus zu gelangen. Hier durchsuchten sie offensichtlich mehrere Räume und öffneten dort Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Eine genaue Aufstellung möglichen Diebesgutes dauert noch an. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Zeit zwischen Sonntag, 17.00 Uhr und Donnerstagabend etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

